美15歲少女愛上半百狼師 怨父棒打鴛鴦

美國田納西州調查局公佈的15歲少女湯瑪絲（右），以及50歲老師康明斯的資料照。（圖/美聯社）

歷經50歲老師康明斯（Tad Cummins）39天的誘拐後，美國15歲少女湯瑪絲（Elizabeth Thomas）目前置身復健中心，接受創傷徵候群的心理治療，但她口口聲聲說，已經愛上這位祖父級老師。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，湯瑪絲表示，他們沒做錯什麼，她怨恨父親拆散自己與老師的戀情，根本不想回家。她甚至要求，能繼續和大35歲的康明斯交往。

消息人士說，湯瑪絲認為，這39天來，她享受了一趟有趣的長途旅程。不過，康明斯因為涉嫌誘拐未成年少女，並與未成年少女性交，最高可能面臨12年徒刑。

湯瑪絲告訴朋友，這趟旅程是她人生中最美好的時光。3月13日她與身為兩個孩子父親的康明斯雙雙消失，令田納西州哥倫比亞（Columbia）的親人憂心不已，直到4月20日才在北加州郊區被尋獲。

(中時電子報)