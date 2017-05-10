貨車過彎翻車 駕駛摔出車外

今（10）日上午10點20分許，19歲徐姓男子駕駛大貨車行經新北市板橋區板城路轉彎處，疑因車速過快又緊急煞車，導致車輛向右傾斜倒地碰撞到燈桿，徐姓男子撞破前擋風玻璃摔出車外，所幸僅身上多處擦傷，並無大礙。

(中時)