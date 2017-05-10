母愛偉大！女師產後患5次乳腺炎仍忍痛餵乳

獲得國際泌乳顧問認證的婦產科個管師徐慧冰以「彈鋼琴」比喻，示範乳房按摩技巧。（王文吉攝）

婦產科個管師徐慧冰巡迴院內病房，教導產婦哺育母乳的正確姿勢。（王文吉攝）

小兒科李敏駿以教科書「乳腺炎」照片，說明乳房紅腫脹，痛苦指數超越生產。（王文吉攝）

母愛真偉大！台中40歲魏婦產下第2胎後，3個月內乳腺炎發作達5次之多，乳房紅腫脹「比生產還痛」，男嬰肚子餓哭，她忍痛哺乳也哭；經詢問泌乳顧問，得知高營養、高蛋白的月子餐易引發乳腺炎，她改變飲食、嚐試「亂中有序」擠奶法，堅強完成8個月哺乳任務。

魏婦難忘乳腺炎的痛，她說，其中有3次非常嚴重，常常是上一餐擠奶時正常，下一餐就塞住，彷彿是瞬間發生，要想辦法擠開塞住的部位，又怕過度刺激會傷害乳房；乳腺炎導致發燒時，怕冷到受不了，最高紀錄是穿著厚外套，蓋3件棉被取暖，體溫飆高到41度。

乳腺炎痛苦指數直逼生產，不少哺育中的媽媽因此打退堂鼓。獲得國際泌乳顧問認證、婦產科個管師徐慧冰說，一般第一胎奶水分泌不足，第二胎泌乳充裕，比較容易患乳腺炎，曾有媽媽告訴她，本來以為生孩子最痛了，得到乳腺炎才知道乳房漲痛不下於生產。

面對魏婦個案，徐慧冰絞盡腦汁，嚐試「亂中有序」擠奶法。她表示，哺乳媽媽能在固定的時間擠奶最好，但從事代課老師的魏婦工作時間太亂，她訂出兩個原則「不要一有空就狂擠奶，如果無法在預定時間擠奶，往前或往後半小時做替代方案。」魏婦身體奇妙地適應生理時鐘，順利完成後續哺育。

徐慧冰說，月子餐食材普遍高脂、高蛋白，會讓乳汁較濃稠，做月子若補過頭，營養過剩可能適得其反，建議飲食均衡即可。漲乳嚴重患者，可用手由乳房內側往乳頭輕輕按摩，可舒緩腫脹乳房，將滴罹患乳腺炎機率。

台中慈濟醫院小兒科李敏駿主任表示，乳腺炎發生率全球相關統計约2至10%，一般較常見的是乳腺物理性阻塞，少部分是因哺餵姿勢不良，造成乳房破皮感染，惡化引發膿瘍，就要以針頭抽吸或開刀清創。

(中時)