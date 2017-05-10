休閒農業一日農夫 開放線上報名
採果體驗很愉快，歡歡樂樂的，大人小孩都開心。但有時，想要更深刻的接觸農地，想要戴上斗笠穿梭果樹阡陌間，有機會嗎？有的！包含宜蘭旺山休閒農場「友善南瓜」、新北市雙溪平林休閒農場「友善珠蔥」，以及苗栗城南有機農場「有機葉菜」，都正推出一日農夫專案，費用每人1500元，即日起開放線上報名。
走進宜蘭旺山休閒農場，多數人都會開心與驚嘆，農場裡滿滿300多種來自世界各地不同品種南瓜，各種顏色、各種大小，結實累累的南瓜隧道，總讓人期盼會不會有一顆突然變成灰姑娘的馬車。
珠蔥則是紅蔥頭，春天時滿園飄香，入口都是濃郁清甜，在雙溪平林休閒農場，可以學習怎麼尰珠蔥、品珠蔥。苗栗城南有機農場則可學習各種有機葉菜的耕種，並看見通霄這台灣西部最潔淨的土地之一，細細感受自然與農耕之美。
三場體驗，將分別於5月19、20、27日舉行，相關資訊可洽台灣休閒農業發展協會官網：https://www.taiwanfarm.com.tw/?page_id=27331
(中時)
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