桃市竊盜案破獲率高得嚇人 議員謝彰文批：自欺欺人

市議員謝彰文（右）質詢桃園市警察局長黎文明時指出，竊盜案破獲率高，但案件卻逐年攀升，民眾感受落差大。（甘嘉雯攝）

民眾最有感的就是竊盜案，桃園市議員謝彰文10日表示，高破獲率的迷思與民眾的感受有很大的落差，根本是自欺欺人，她指出，根據警政署警政統計月報顯示，桃園市1月竊盜案發生數381件、破獲數364件、破獲率95.54％，其中，普通竊盜案發生數164件、破獲數159件、破獲率96.95％；2月發生數369件、破獲數371件、破獲率100.54％，其中普通竊盜案發生數179件、破獲數173件、破獲率 96.65％。

3月發生數489件、破獲數452件、破獲率92.43％，其中，普通竊盜案發生數198件、破獲數197件、破獲率99.49％，雖然桃園市竊盜案破獲率僅次新北市，六都排名第二，可是竊盜案件卻是有增無減。

謝彰文指出，竊盜案3個月的平均破獲率97.69%，可能有造假之嫌，除了隱藏黑數以外，每月平均超過400件的竊盜案有增無減，民眾感受落差非常大。

(中時)