結合語文教育2017親子藝術節開跑
「2017親子藝術節」本月20日正式開跑，截至6月4日為止，將於台中市屯區藝文中心舉辦18場精彩演出，並到屯區多所國小巡演，文化局強調，活動包含戲劇教育、闖關等5大系列，更首次結合語文教育，盼提升藝術教育的層次。
文化局指出，今年演出團隊陣容堅強，除台中在地的小青蛙劇團、童顏劇團、極至體能舞蹈團，還有來自全台各地的圓劇團、安徒生與莫札特的創意、鈴極限等優秀表演團隊，以及新加坡的國際知名魔術團隊瓶子先生兒童派對，接力演出。
此外，在校園巡演部分，將邀請蘋果劇團製作《奇幻冒險魔法書》，分別於大里區內新國小、霧峰區四德國小、太平區太平國小與烏日區東園國小進行巡迴演出，演出內容特別以屯區周邊的歷史人文故事為主題，穿梭時空的冒險情節架構，搭配趣味互動，幫助民眾更了解自身生活的土地，為親子創造兼具娛樂性與知識性的藝文饗宴。
(中時)
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