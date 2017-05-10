警局送加菜金　替義警加油打氣

新北市警局義警大隊特別致贈加菜金給義警加油打氣，分局長林武宏（右二）代表基層領取獎勵。（李其樺翻攝）

新北市金山警分局為增進義勇警員專業技能，今（10）日遊舉辦義警訓練，有萬里、金山、石門等10個義警分隊約100多人參與。分局長林武宏特別勉勵義警辛勞，新北市警局義警大隊大隊長鄭誼宏也特地前來為義警加油打氣，並致贈工作加菜金。

(中時)