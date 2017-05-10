吃酸梅、塗萬金油…-這些偏方可以消除胃脹氣嗎？(示意圖/康健雜誌提供)

胃脹氣不舒服，旁人七嘴八舌提供偏方，例如吃酸梅、含山楂片、在肚臍上塗萬金油、喝養樂多等，真的有效嗎？

烏日林新醫院內視鏡室主任、胃腸肝膽科醫師魏宏宇表示，雖然這些偏方並未證實百分之百有效，不過也不是全無道理，對一部分人來說的確能改善胃脹氣。

●酸味食物可促進唾液分泌及腸胃蠕動

魏宏宇表示，酸梅和山楂片都是酸味食物，可能還沒吃、光是看到就會讓人分泌唾液，胃也跟著開始收縮蠕動；同時，梅子也跟鳳梨、木瓜一樣含有水果酵素，可以幫助腸胃道蠕動、緩解胃脹氣。

從中醫觀點來看，酸梅、山楂、麥芽茶、陳皮都可以理氣消脹、幫助消化。台北市立聯合醫院中醫針灸科主任楊素卿表示，山楂味甘酸、性平、無毒，有健脾消食、消肉積（消除吃太多肉而導致的腹脹及消化不良）的作用，可以減緩脹氣不適。

●2歲以下嬰幼兒應避免塗薄荷油，以免中毒

許多人都有過小時候胃脹氣時，爸媽拿萬金油、白花油、綠油精在肚子上塗抹按摩的經驗。不過，魏宏宇提醒，薄荷油是薄荷萃取物，雖然有可能抑制並改善腸胃道痙攣，大人可以嘗試看看，但2歲以下的嬰幼兒應避免使用，以免傷害中樞神經。

嬰幼兒的皮膚穿透性高，使用含薄荷醇（menthol）、樟腦（camphor）等成分的外用藥品時，若沒注意用量，不小心就容易過量，可能會導致呼吸抑制；痠痛貼布、擦劑常用到的甲基水楊酸（methyl salicylate），若使用過量，也可能會導致呼吸困難及中樞神經中毒。

魏宏宇推測，按摩腹部會讓人覺得比較紓緩，可能是因為觸摸時神經傳導的速度，比腹脹疼痛傳導的速度更快，或是薄荷油的清涼或許會蓋掉不舒服的感覺。

也有喝乳酸飲料能消脹氣的說法，來自「攝取益生菌能促進腸胃道蠕動及排氣」的概念。不過，魏宏宇表示，每個人對服用益生菌改善胃脹氣的效果不一，要嘗試才知道，且益生菌有很多種，哪種有效、哪種沒效，目前尚無定論。

另外，也有些人睡前覺得肚子脹脹的，會平躺抱著自己的膝蓋，儘量讓膝蓋貼近胸口。魏宏宇說，這是利用增加腹壓的方式促進打嗝、消除脹氣，但如果有胃食道逆流則不建議這麼做。【全文未完，完整內容請見《康健》222期】

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(中時電子報)