歐陽娜娜又凸槌 拍照掐鸚鵡遭轟「虐待動物」

歐陽娜娜替雜誌拍廣告，與鸚鵡合影。（圖／翻攝自《Tmagazine》微博、翻攝自《Tmagazine》秒拍）

網友批歐陽娜娜抓鸚鵡不正確。（圖／翻攝自TPC台灣鸚鵡聯盟粉絲團臉書）

歐陽娜娜入行3年多，吸金逾9千萬。（圖／中時資料照片）

17歲大提琴美少女歐陽娜娜外型亮眼，近年來積極進軍演藝圈，出道3年吸金逾9千萬台幣，未來發展不可限量，然而人紅是非多，也導致她歷經多次爭議。近日娜娜為大陸雜誌《Tmagazine》拍照，請來鸚鵡入鏡，卻因手指硬抓入鸚鵡腋下的動作，遭愛鳥人士直批虐待動物。

網友近日在臉書「TPC台灣鸚鵡聯盟粉絲團」轉貼歐陽娜娜替雜誌拍攝的照片，心痛直批：「原來捏爆鸚鵡也算是拍攝型錄的一種手段。」文中並說明，養過鳥的人都清楚，鳥的翅膀和腋下是敏感處，一般狀態下不可能讓陌生人隨意碰觸，更何況是在攝影棚這種紛亂吵雜的環境下，不捨鸚鵡被當作「道具」看待。

對於雜誌文案所提「鸚鵡飛在她（歐陽娜娜）身邊那麼輕巧自然」，該網友更是嗤之以鼻，認為鸚鵡應是大力掙扎才能呈現照片中的姿勢，而從《Tmagazine》在微博分享的影片中，可見娜娜帶著手套，依要求從不同方位放出鸚鵡，看似未用太大力氣，網友對此也有正反兩極評論，引發爭議後，歐陽娜娜火速從臉書刪除文章，目前對此暫無回應。

(中時電子報)