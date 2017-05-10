搬運車翻落水田 司機遭壓窒息亡

搬運車翻覆五公尺深的水田中。(楊漢聲翻攝)

駕車司機救起時已無呼吸心跳。(楊漢聲翻攝)

花蓮縣玉里鎮松浦部落附近農田10日下午驚傳搬運車翻覆意外，一名57歲的張姓農夫，駕駛農用搬運車正要前往稻田耕作，未料卻不慎翻覆五米高的水田中，附近民眾發現時，他身體被壓在搬運車下，且面部朝下整個埋在泥濘的泥水中，送醫時已無呼吸心跳。

(中時)