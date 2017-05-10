街友難求職，人安動手大改造

人安基金會台東站長翁任賞（右）幫阿貴大改造，希望能幫他順利求職。（黃力勉攝）

「門面整理乾淨，求職較容易！」人安基金會台東站長翁任賞親自出手，為街友阿貴理頭髮、換上乾淨衣物，希望能幫他順利求職。翁任賞說，求職者保持乾淨是最基本，也期望雇主能給弱勢民眾一個機會。

翁任賞說，45歲的阿貴經濟拮据，學歷不高也沒有專長，求職一直碰壁才會流落街頭，經人安基金會轉介輔導就業，他做過清潔工、工地鋤草、搬運及包裝等工作，雖然動作不快但卻很細心、積極。

阿貴說，自己的專長是房屋修繕、改建，但接到的工作機會不多，期待能有份穩定的工作可以自立。

翁任賞表示，阿貴原本的頭髮凌亂，上衣泛黃、長褲髒黑，拖鞋也破損，由於天氣炎熱，因此就利用電剪將阿貴的頭髮理短，換上新的衣物，讓他看起來更有精神，求職也會更順利。

他說，基金會將在23日舉辦寒士慶端午活動，邀請台東170位街友參加，活動提供義剪、義診及粽子禮品，還會發放夏日內衣褲、帽子、毛巾等，但經費缺口高達7成，還需更多民眾愛心捐輸。

(中時)