為申請保險造假車禍，男子恐吃詐欺官司

自小客車駕駛為申請保險，夥同友人製造假車禍，不料仍被警方識破。（林宏聰翻攝）

高雄黃姓男子日前出車禍，因趕著上班未報案，後來他因擔心保險公司拒絕理賠，竟串通友人在路上「模擬」車禍，再打電話報警處理；警方發現可疑，事後調閱監視器，發現車禍果然造假，黃男申請理賠不成，反而可能背上詐欺罪名。

林園警方4月17日傍晚獲報，指港埔三路上發生車禍，現場小貨車黃姓駕駛供稱，因路上有隻狗突然衝出，他緊急煞車，導致後方另名黃姓男子駕駛的自小客車追撞，造成自小客車右邊大燈毀損。

警方測繪車禍現場圖時，發現兩車並無明顯撞擊跡象，且路面完全沒有煞車痕，兩名駕駛更在一旁交頭接耳；員警直覺奇怪，但雙方駕駛堅稱發生車禍，當場做完測繪草圖，並讓兩人在筆錄上簽名確認。

隔日，警方調閱路口監視器，果然發現小貨車先開到現場停好定位，再由大燈已損毀的自小客車將車停到後方，布置成車禍現場；警方通知兩名當事人到案說明，兩人才坦言先前車禍未報案，事後為了申請保險理賠，才假裝發生車禍報案，沒想到可能因此遭告詐欺。

(中時)