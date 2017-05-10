山寨iPhone送修換真版整修機 4人遭詐騙起訴

鄭姓男子利用在台灣大哥大維修站林姓站長合作，透過權限進蘋果公司專有網站取得仍在1年保固期內的手機序號，供中國大陸詐騙集團，製作以假亂真的iPhone山寨手機。鄭男與同夥再分持山寨機到台灣維修店送修，換真版整修機後寄回大陸，每支手機抽取新台幣2000元牟利，2個月共換得1200多隻真品機，台中地檢署依詐欺罪起訴鄭男等4人。

起訴書指出，30歲鄭男及32歲楊男兩人與中國大陸不法偽造手機集團合作，先透過在台灣大哥大公司維修站的41歲林姓站長，利用權限進入美商蘋果公司專有網站，查詢仍在1年保固期間內，屬於台灣大高大公司寶顧的iPhone 6及iPhone 6PLUS手機序號，並將序號告知鄭男。

鄭男將序號轉給大陸集團，大陸集團方面再製作以假亂真的山寨版蘋果手機寄給鄭男，鄭男與同夥楊男及林女在去年5、6月的兩個月間，將手機先後送到台灣大哥大的中市、高雄及彰化等4家維修中心送修，以「手機無法開機」為由，向中心申請更換整新機。

維修中心工程師以送修的手機有序號、外觀也符合，就讓鄭男等人更換，不過，鄭男等人常一次送修10多支手機，維修中心人員察覺有異，曾向蘋果公司反映，蘋果公司檢視發覺有異報警，警方偵辦查獲。

鄭男等人用此手法共換得1265支真版蘋果手機，每支手機向不知名的大陸詐騙集團抽2000元當報酬，鄭等人不法獲利200多萬元，台中地檢署依詐欺及偽造文書等罪嫌起訴鄭等4人。

(中時)