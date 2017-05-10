六成南部農校生願從農 但98％盼漲薪
農業人口老化，缺工問題嚴重，然而，豐年社南部辦公室一項問卷調查顯示，南部高職農校學生有61.4％畢業後願從事農業，包含到農企業工作，顯示青年投入意願高，但他們也期盼收入能高於基本工資，讓從農不再是「魯蛇」代名詞。
財團法人日月光文教基金會贊助、豐年社南部辦公室發行的《Young農通訊》，特別抽樣調查南部1131位高職農校學生從農意願，發現農二代學生有69.7％畢業後願意繼續務農，即使家中沒人務農，也有54.1％願意從事農業工作；此外，有65.6％願意在學期間利用課餘到農地、農場實作。
至於收入方面，對於從農第一年薪資，僅2%學生願意接受基本工資2萬1009元以下薪資， 26.4%盼落在2萬1010到2萬5000元間，32.2%希望2萬5001到3萬元，而19.6%希望3萬1元到3萬5000元，19.8%希望薪資高於3萬5001元。
豐年社副社長蘇登呼說，這項調查結果顯示，多數農校生對從農有意願，但必需有更多機制引導、媒合學生到農場與農企業見習及就業，另外，農校生對低資普遍不滿，農場與農企業若想吸引優秀人力，薪資福利應適度提升。
(中時)
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