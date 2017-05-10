NBA》阿根廷妖刀出手 捍衛GDP最後榮耀

「阿根廷妖刀」吉諾比利（右）在季後賽次輪第5戰挺身而出，不但幫助馬刺險勝火箭取得聽牌優勢，而且捍衛了GDP最後榮耀。（美聯社資料照）

現年40歲的吉諾比利，一生奉獻給馬刺，與鄧肯、帕克組成三巨頭，手戴4枚冠軍戒，如今鄧肯引退，帕克受傷季後賽報銷，阿根廷妖刀10日挺身而出，上場32分鐘創本季新高，更重要的是他在正規賽投進追平分，延長賽槍響時送給對手致命麻辣鍋，幫助黑衫軍取得3比2聽牌優勢，還捍衛了GDP最後榮耀。

吉諾比利1999年選秀會上第二輪第57順位獲得馬刺青睞，但吉諾比利並沒有在當年加盟馬刺，而是直到2002年結束阿根廷的籃球生涯才踏上美國，展開第二階段的籃球之旅。

吉諾比利來到聖安東尼的第一個球季就協助球隊拿到總冠軍，接著又在2005年、2007年與2014年三度圓奪冠夢。

吉諾比利自從2010-11球季結束後就退出先發陣容，即便身體有傷，體力也隨著年紀逐漸下滑，但他的鬼之切入與三分冷箭都還是馬刺在關鍵時刻的重要狙擊手。

此役是吉諾比利生涯第208場季後賽，超越騎士巨頭詹姆斯，與公牛名宿皮朋並列史上第8，前隊友鄧肯名列史上第2，帕克排名第5。

吉諾比利首節剩下34秒以招牌的切入上籃得手，第二節從兩位防守者的中間突破爆扣，這記扣籃讓落後的馬刺止血，更讓嗨翻了滿場球迷。決勝節，吉諾比利飆進弧頂三分球，最後34秒以不可思議的角度用左手挑籃擦板得分，幫助馬刺在正規賽追平比數。

延長賽，吉諾比利雖然沒有攻下分數，但這把妖刀卻先助攻給丹尼格林標進三分球，然後協助格林完成三分打，兩次助攻帶領黑衫軍逆轉超前，最終又搧出漂亮火鍋，終結火箭的反擊希望。

里歐納德第三節扭傷腳踝，第四節幾乎坐在休息區，延長賽更是壁上觀，馬刺贏得這場重要戰役，吉諾比利與丹尼格林功不可沒。

(中時電子報)