NBA》阿根廷妖刀出手 捍衛GDP最後榮耀
現年40歲的吉諾比利，一生奉獻給馬刺，與鄧肯、帕克組成三巨頭，手戴4枚冠軍戒，如今鄧肯引退，帕克受傷季後賽報銷，阿根廷妖刀10日挺身而出，上場32分鐘創本季新高，更重要的是他在正規賽投進追平分，延長賽槍響時送給對手致命麻辣鍋，幫助黑衫軍取得3比2聽牌優勢，還捍衛了GDP最後榮耀。
吉諾比利1999年選秀會上第二輪第57順位獲得馬刺青睞，但吉諾比利並沒有在當年加盟馬刺，而是直到2002年結束阿根廷的籃球生涯才踏上美國，展開第二階段的籃球之旅。
吉諾比利來到聖安東尼的第一個球季就協助球隊拿到總冠軍，接著又在2005年、2007年與2014年三度圓奪冠夢。
吉諾比利自從2010-11球季結束後就退出先發陣容，即便身體有傷，體力也隨著年紀逐漸下滑，但他的鬼之切入與三分冷箭都還是馬刺在關鍵時刻的重要狙擊手。
此役是吉諾比利生涯第208場季後賽，超越騎士巨頭詹姆斯，與公牛名宿皮朋並列史上第8，前隊友鄧肯名列史上第2，帕克排名第5。
吉諾比利首節剩下34秒以招牌的切入上籃得手，第二節從兩位防守者的中間突破爆扣，這記扣籃讓落後的馬刺止血，更讓嗨翻了滿場球迷。決勝節，吉諾比利飆進弧頂三分球，最後34秒以不可思議的角度用左手挑籃擦板得分，幫助馬刺在正規賽追平比數。
延長賽，吉諾比利雖然沒有攻下分數，但這把妖刀卻先助攻給丹尼格林標進三分球，然後協助格林完成三分打，兩次助攻帶領黑衫軍逆轉超前，最終又搧出漂亮火鍋，終結火箭的反擊希望。
里歐納德第三節扭傷腳踝，第四節幾乎坐在休息區，延長賽更是壁上觀，馬刺贏得這場重要戰役，吉諾比利與丹尼格林功不可沒。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。