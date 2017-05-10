亞大就業博覽會 日本企業跨海求才

亞洲大學徵才博覽會吸引不少亞大應屆畢業生、校友到場求職面試，氣氛熱絡，日本大榮環境株式會社也跨海來徵才。（林欣儀攝）

幫助畢業生尋找未來求職方向，亞洲大學10日舉辦「機不可失」校園徵才博覽會，包括寶成集團、上銀科技等61家廠商，共釋出3543個職缺，吸引數百名學生參觀，特別的是，日本大榮環境株式會社也跨海來求才。

站在一個個企業攤位前仔細研究，亞洲大學近500名應屆畢業生及校友排隊等待面試，有人則藉此機會投遞履歷，而其中，最受關注的日本大榮環境株式會社也是學生關注焦點，校方表示，今天已有7名學生提出申請，希望能赴海外就業。

這場徵才博覽會由亞大校長蔡進發、勞動部勞動力發展署中彰投分署長陳瑞嘉共同主持開幕活動，蔡進發說，協助學生就業、提高就業品質、加速國際移動力集海外就業實習，一直是亞大努力的目標，藉活動向企業推薦優秀人才，希望達到「畢業即就業、畢業即應聘」。

校方指出，包括正新橡膠、中醫大附醫、亞大附醫、光田醫院等知名企業都來徵才，學涯中心也派專人協助學生履歷健檢及職業性向測驗，且到場參加徵才的亞大在校生、校友還可參加抽獎，有機會抽中iPhone 7。

(中時)