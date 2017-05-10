消防危險加給將續發 新北追發5個月
行政院自2014年起試辦2年直轄市「消防人員危險職務加給加成」，雙北市、桃園市和台中市消防人員每月可領3373元到8435元不等的加給，今年初試辦期滿，提出報告交人事行政總處審核，故自1月起暫停發放。
昨（9）日行政院發函新北市政府，考量消防員勤務特殊，災害型態、規模與類型日趨頻仍且複合化，面對的危險遽增，又以都會地區為最，為適時反映都會地區消防前物危險繁重的現況，就所屬消防局下設單位的勤務危險程度，在最高加成成數範圍內，區分3級並訂定不同支給數額支給，「消防人員危險職務加給加成」發放追溯自今年1月，將一次發放5個月。
新北市消防局長黃德清昨天將此訊息公布在臉書，黃德清表示，所有辛苦的新北消防同仁付出和努力獲得各界的認同，在市府、議會及中央的支持下順利通過續辦，近日就會把5個月的加給一起發給大家。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。