消防危險加給將續發 新北追發5個月

行政院發函新北市政府，同意續發危險加給。（王揚傑翻攝）

行政院自2014年起試辦2年直轄市「消防人員危險職務加給加成」，雙北市、桃園市和台中市消防人員每月可領3373元到8435元不等的加給，今年初試辦期滿，提出報告交人事行政總處審核，故自1月起暫停發放。

昨（9）日行政院發函新北市政府，考量消防員勤務特殊，災害型態、規模與類型日趨頻仍且複合化，面對的危險遽增，又以都會地區為最，為適時反映都會地區消防前物危險繁重的現況，就所屬消防局下設單位的勤務危險程度，在最高加成成數範圍內，區分3級並訂定不同支給數額支給，「消防人員危險職務加給加成」發放追溯自今年1月，將一次發放5個月。

新北市消防局長黃德清昨天將此訊息公布在臉書，黃德清表示，所有辛苦的新北消防同仁付出和努力獲得各界的認同，在市府、議會及中央的支持下順利通過續辦，近日就會把5個月的加給一起發給大家。

(中時)