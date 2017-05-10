國一南下215公里5車連環撞，車流回堵6公里

國道一號彰化縣埤頭路段發生5車連環撞事故。(鐘武達翻攝)

國道一號彰化埤頭路段5車連環撞，造成1人受傷。(鐘武達翻攝)

國道1號南向215.7公里彰化縣埤頭鄉路段，今天中午12時49分左右發生一起連環事故，總計有3輛大貨車與2輛小貨車追撞，當場造成1人受傷、送北斗卓綜合醫院，肇事原因，國道3隊正進一步調查釐清。

國道3隊交通組長賴協駿表示，事故發生後，5輛大小車輛橫陳在外側車道及路肩，員警到場進行管制，目前僅開放中線車道、內側車道通行，現在車流回堵至南向209公里處，提醒路過的用路人要小心。

(中時)