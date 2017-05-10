雲林謀職不易？環球校園徵才 在地廠商佔六成
雲林環球科技大學透過勞動部雲嘉南分署進行企業校園徵才，今天上午共30多家廠商設攤，提供700個工作機會，其中六成的工作機會在雲林本地，也希望讓學生能夠就近就業。
今天(10日)上午校園徵才活動十點半展開，許多在地學生找工作的首要條件，除了希望跟自己所學有關而且能夠就近工作。
一名男學生表示，離家近對家裡負擔較小，希望等以後如果有更好的升遷機會再來往外地發展。
校方表示，該校科系屬性偏向幼兒保育、餐飲服務、廣告設計等，這次透過勞動部邀集30家企業，包括中部飯店、斗六工業區、網路遊戲公司等。
勞動部雲嘉南副分署長劉邦棟表示，30家的事業單位提供近700個工作機會，其中在雲林地區就有近六成的工作機會。
一家徵才的觀光工廠表示，找雲林人才是因為他們對雲林比較熟，能幫忙公司介紹其他給客人。
校方表示，除了在學期間鼓勵學生到業界實習，這次四個學院相關的大部分廠商也都有來徵才，讓許多非應屆學生也能夠過這個機會找到實習單位。
(中時)
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