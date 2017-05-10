太顛覆 攝取過量的鹽能減肥？
鹽讓人又愛又怕，它豐富食物的滋味又是高血壓的元凶，控制納的攝取一直是保持健康的良方。如今一項新的研究完全顛覆我們對鹽的看法，高濃度的鹽甚至有助減肥呢!
鹽是人類必不可少的礦物質，對於維持身體機能不可或缺，如果吃進太多鹽就是攝取過量鈉會讓你口渴進而喝下大量的水，結果就是稀釋血液以便保持適當的鈉濃度。然後通過尿液排出大部分多餘的鹽和水。但是以上看似簡單的原理有可能是錯的。根據紐約時報報導，根據刊載在《臨床調查雜誌》(The Journal of Clinical Investigation)上的兩篇論文，顛覆了我們對於身體如何處理鹽的傳統認知。
這些論文是學者延斯·蒂策(Jens Titze)數十年來研究的心血結晶。他早前研究太空人的生命跡象時發現，太空人攝取過多鹽時，尿液會增加以排掉多出的鹽份，不過同時這些太空人並沒有多喝水甚至喝得更少，因此得出人體排出鹽份時也會在體內生成水份的假設。透過後續實驗發現，這些水份是人體消耗能量促使脂肪與肌肉分解所產生的。就跟缺水環境中的駱駝一樣，駱駝也是消耗駝峰中的脂肪以產生水份。
因此透過高鹽份的攝取理論上會有減肥效果，只是延斯·蒂策並不建議這樣的減肥方式，因為攝取過的鹽會讓你更餓而吃更多，抵消鹽消耗身體能量的好處。不過這份研究論文太過於顛覆一般醫學界的認知，報導中指出，許多醫界人士雖然都認為這是一份嚴謹的研究，不過還是希望能重複驗證。
(中時電子報)
文章來源：紐約時報
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