林宥嘉親自晒圖 讚「我太太太美」

林宥嘉親自發圖讚老婆正翻！（圖／取自林宥嘉微博）

林宥嘉日前在日本娶回女友丁文琪，好友Selina、Ella也都到場見證這場幸福，而自從公開戀情後，林宥嘉向來都鮮少在網上曬恩愛，只有求婚時的感言讓不少網友感受到幸福；而這兩天結完婚後，林宥嘉9日難得放出與老婆的合照，大讚丁文琪「實在是太美了。」

林宥嘉與丁文琪在日本結完婚後，她昨難得曬出合照，甜蜜放閃「平時不好意思發合照，但照片裡的太太實在是太美了，必須與你們分享。」隨後更說「我和我的太太，我們的婚紗照。」粉絲見狀後都直呼「閃瞎眼！」不少粉絲還說希望快點看到兩個人的下一代。

(中時電子報)