台灣最速男楊俊瀚 200公尺沒破全國
挾著前天以10秒22改寫男子百米全國紀錄的氣勢，新科「台灣最速男」楊俊瀚10日想順勢挑戰自己保持的200公尺全國紀錄（20秒53），可惜小傷影響發揮，最後雖以20秒66奪金，僅打破全國大專運動會的大會紀錄。
「100跑完是高強度，後面又接著400接力，受傷的地方有點不太舒服，昨天200預賽、今天準決賽都是用比較保護自己的方式去跑。」楊俊瀚說。
雖然腳不太舒服，不過楊俊瀚與教練確認過，還是下場挑戰自己很有把握的200公尺，也在下午決賽全力一搏，希望趁著自己100公尺跑出最佳成績，去拚看看200公尺的全國紀錄，可惜功虧一簣。
「雖然沒有破全國，但看到67（參考成績，最後正確成績為20秒66）其實蠻開心，去年沒有跑到6開頭，算是一個進步了，」楊俊瀚說，這次全大運對自己的表現非滿意，「下個目標希望在世大運跑出該有的水準，盡力去拚獎牌！」
(中時電子報)
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