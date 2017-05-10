母豬「挾欄」懷孕太殘虐 官方第三季推友善飼養

動保團體今天控訴，國內每年有60萬隻母豬懷孕生子都被困在「狹欄」及「分娩欄」中，身心受虐。(照片來源： 台灣動物社會研究會)

動物社會研究會今天召開記者會，控訴國內60萬頭母豬懷孕產子都被困在「狹籠」、「分娩籠」中，完全沒有自由活動的空間。對此農委會表示，第三季就將訂出「豬隻友善生產系統定義及指南」，認定群養、加大挾籠為豬隻友善飼養方式，政府也會補助推示範戶，讓豬農自願轉型。

根據農委會統計，全國有7609家養豬場、544萬頭豬，其中60萬頭為繁殖生產小豬的母豬。動社會今天指控，國內絕大多數養豬場都採「人工授精」方式繁殖，母豬約莫7個月大性成熟後，就會被關入「狹籠」裡準備人工授精，從配種到分娩約莫4個月，都被囚禁在狹小空間內。即使有少數採「自然交配」牧場，在確認母豬受精後，也會被將其趕入狹籠內。

動社會主任陳玉敏指出，「狹籠」大小跟母豬體型相仿，長約2公尺、寬約0,.6到0.7公尺，只允許母豬站立、趴下及側身躺臥，連前進、退後一步空間都沒有，有些農場母豬更被迫長期躺臥在自己糞尿中。

陳玉敏表示，在挾欄飼養的牧場裡，常見母豬出現不斷啃咬欄杆與空咀嚼的刻板印象，甚至尿道發炎。放眼國際，歐盟早在2013年就規定，母豬應採群養，禁止全程使用狹欄。

對此出席記者會的農委會科長江文全表示，第三季將訂出「豬隻友善生產系統定義及指南」，明確定義群養、加大挾欄為友善飼養方式。等指南出來後，會跟各地業者溝通，希望改變目前的飼養習慣。不過該會不以立法強制約束，政策目標是漸進式的自願轉型。農委會將推動示範戶，補助經費改建豬舍，淘汰設備。至於動物福利標章，等指南出來後，由民間團體自我認證，政府不會制定。

(中時)