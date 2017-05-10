7年前訪陳星豪宅 黑人看他聲明「沒資格評論」
女作家之死風波持續延燒，日前有網友挖出藝人陳建州（黑人）2010年主持節目時，曾在補教名師陳星女兒的帶領下踏進傳聞中的內湖豪宅，今(10日)黑人出席網路節目活動，被問此事低調表示：「沒資格評論」，並有感而發說：「一個女孩子已經這麼可憐離開了，還是想保護更多無辜的人。」
美女作家林奕含上月底在家中自縊，外界推測她輕生主因與補教名師陳星有關，昨晚陳星打破沉默，聲明表示兩人確實交往2個月，但絕非書中描述的誘姦，否認是狼師，並強調會配合警方調查，釐清案情。
網友先前更挖出，黑人2010年出外景節目時，正巧曾帶著攝影機一探陳星豪宅，可見屋內有許多名貴的骨董收藏，相當奢華。據《蘋果日報》報導，針對陳星昨發出的聲明，黑人今現身無奈表示沒資格多說什麼，希望能保護更多無辜的人，一旁的沈玉琳也幫忙緩頰。
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(中時電子報)
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