陰毛被偷刮兩次 委屈男怒告女友

「我陰毛被偷刮兩次，我要提告！」新竹市范姓男子控訴同居女友「暴行」，對方雖聲稱剃毛是夫妻間的閨房情趣，但范男覺得委屈，一度要申請家暴保護令，但遭法院回絕，這次要提出強制罪告訴，保住「陰毛所有權」。

48歲范男憤恨不平告訴警方，他與大他7歲的吳姓女友交往同居，以為幸運得到老來伴，起初關係也維持得很正常，但去年突然發現女友有「特殊癖好」，會趁他睡著時偷刮掉他私密處的陰毛。

去年3月間，他一覺醒來覺得下半身「涼涼的」，低頭一看，赫然發現小兄弟成了無毛雞，女友在一旁掛著笑容，他滿臉疑惑質問「這是做什麼？」女友笑答，「這是夫妻間的閨房情趣啊！」

他當場怒罵女友「不可以這麼做」，他很不喜歡，女友笑而不答，不料半年後女友又趁夜將他陰毛刮個精光，他一覺起來發現噩夢重演，氣得破口大罵，女友竟一臉委屈說，「這是你要求我剃得啊！」讓他聽了當場傻眼。

范男日前到派出所報案，指控女友「暴行」，委屈說，他制止不了女友無預警剃毛，曾到法院聲請家暴令，耗費多時，家事官告知要先到派出所提告，他才輾轉向警方報案，日前女友已搬離愛巢。

由於范男提告情節相當罕見，警方起初也聽得一頭霧水，但范聲稱他為此還找心理輔導師諮商，在學員協助下拍下無毛照佐證，以具體提告行為，捍衛「陰毛所有權」，警方只好依強制罪嫌受理。

(中時)