今年沒收到WHA邀請 陳建仁：未來應主動爭取

台灣確定沒有收到世界衛生大會(WHA)邀請函，副總統陳建仁今天接受廣播專訪表示，未來應該從執行委員會開始就要去爭取，然後再到大會，不要只是等待，「我們這次有點等待」；「因為我們總是認為大家都了解台灣做為觀察員是理所當然的」，如果知道不會拿到邀請函，執委會時就應請友邦積極發言。

陳副總統還說，以政治干擾全球衛生是很不智的作法，希望中國要好好考慮，為全世界的防疫體系的健全，應該跳脫僵化的政治思維，病毒是不長眼的、是沒有國界的，任何一個國家或任何區域受到傷害的時候，都要互相幫忙的。

陳副總統今天接受《POP搶先爆》黃光芹專訪，被問到，參加WHA能接受的名稱是什麼？陳副總統指出，最好當然是用台灣。至於「中華台北或許是過去沿用的、勉為其難可以加入的名稱？」陳副總統表示，去年也是用這樣名稱，在這樣的情況下，應該鍥而不捨，繼續努力。

對於九二共識的一些政治發言，陳建仁認為，政治口水無法遏制傳染病的散播，這是很重要的一件事，現在還在講政治口水，就完全不了解全球防疫的本質是什麼，彼此互相照顧的本質是什麼。

陳建仁表示，2003年台灣還不是觀察員時，都能努力爭取友邦好友一起幫忙發聲，即使有這次的打壓，未來還是要繼續不斷爭取在WHA有發聲的機會。

(中時)