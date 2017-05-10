節制檢察長指揮權 司改會議擴張檢察官會議權限

司改國是會議第三分組召集人瞿海源。(蕭博文攝)

司改國是會議第三分組今日決議，未來檢察長個案指揮，應以書面附理由為之，否則構成送交評鑑事由；此外，分組委員會決議擴大檢察官會議權限，以節制檢察長指揮權，包括內部事務分配、組長選任與組員配置，都得經過檢察官會議決定。

針對檢察官人事審議員會，分組委員決議，應比照司法院人審會加入外部委員，另為確保性別平等，檢審會單一性別委員不得少於三分之一。

至於檢察官偵查中攸關人身自由、察看隱私部位等強制處分權，是否符合法官保留原則，應重新檢討修法解決。

原本決議不增開會議的第三分組，今日決議於5月24日加開會議，討論檢察官起訴、不起訴、緩起訴監督機制、律師制度改革。

(中時)