逢甲夜市人孔蓋成傷人陷阱 立委張廖萬堅要求改善

逢甲夜市福星路因人孔蓋密集造成及路面不平，導致機車騎士自摔翻車。（盧金足攝）

立委張廖萬堅服務團隊勘察潛在危機的人孔蓋，要求肇事人孔蓋立即更新，避免已磨損到無防滑功能的人孔蓋再度釀成意外。（盧金足攝）

立委張廖萬堅日前接獲民眾提供監視器畫面陳情，逢甲夜市福星路因人孔蓋密集造成路面不平，導致機車騎士自摔翻車，甚至連帶撞倒帶著兩位幼童的婦女，造成多人受傷。

今（10）日特別邀集台電、中華電信、市府水利局、建設局聯合會勘，現階段緊急先要求台電針對肇事人孔蓋立即更換，避免已磨損到無防滑功能的人孔蓋再度釀成意外，台電也允諾會盡速完成。另外也要求市府應將該路段路平專案加快進度，讓人孔蓋能移至地下，避免再次打滑發生車禍意外。

張廖萬堅表示，逢甲夜市已是全台有名觀光景點，福星路更是觀光客必經路線，在短短5公尺內竟高達七、八個人孔蓋，根據實地會勘發現，該路段雖已緊急補強不平路面，但打滑處的人孔蓋仍存在，相當危險。

根據資料顯示，全台有超過兩百萬個人孔蓋，路面上這些人孔蓋及標線因摩擦力低，往往成為機車騎士自摔打滑的隱憂，尤其是下雨天經過更是危險。

張廖萬堅說，已要求交通部正視人孔蓋對用路人造成的危害，並要求公路總局應盡速修訂公路法，明確訂定人孔蓋防滑係數並定期檢測，避免意外一再發生。另外也呼籲市府盡速將該路段納入路平專案，將已造成意外的人孔蓋移至地面下，減少交通意外的發生。

立委張廖萬堅服務處主任林祈烽指出，逢甲夜市舉世聞名，因商機帶來密集的人口和繁忙的交通，但路面坑洞和人孔蓋密集，除了有礙商圈形象外，無形中也潛藏騎士自摔危險，呼籲市府應加快逢甲福星路段路平專案進行，讓人孔蓋移至地面下，還給民眾安全平坦的道路。

(中時)