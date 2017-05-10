北市遭小黑蚊入侵！議員陳建銘批病媒防治破功

民眾把身體包得密不透風，只為防小黑蚊。(陳建銘議員研究室提供)

民眾為防小黑蚊，甚至出動「大型蚊帳」護身。(陳建銘議員研究室提供)

梅雨季節將至，議員陳建銘近日頻接到民眾陳情，有吸血昆蟲之稱的小黑蚊愈來愈多，出沒在公園綠地、校園和巷弄間，還有國小學童被叮咬，抓癢到破皮，甚至引發蜂窩性組織炎。他批評，北市環保局訂定病媒管制計畫，卻未針對小黑蚊積極防治，憑白犧牲民眾的健康。

陳建銘指出，最近他去公園運動，常看到民眾個個裝備齊全，不僅噴防蚊液、戴防蚊面罩、穿袖套，把身體包得密不透風，甚至還出動「大型蚊帳」護身，可見蚊蟲問題多嚴重。

環保局2014年起訂定年度病媒管制計畫，將蚊，蠅，鼠，蟑等病媒防治列為持續性的工作，近年在滅鼠及登革熱防疫上均有具體成效，防除率都將近80％。不過，其中卻未針對昆蟲類的小黑蚊積極防治，只要求加強環境維護工作，呼籲民眾做好防護，另外派專人加強宣導和防治諮商。

陳建銘痛批，這些防護工作等同紙上談兵，環保局應提出具體作法，例如加強公園清掃次數，避免地表植批等清苔滋生，定期實施化學防治，更要找出小黑蚊因天候影響和環境汙染誘發的抗藥性問題，他呼籲市府重視蚊蟲疫情，盡快提出有效方案，不要讓市民出外散步運動，就淪為「紅豆冰」。

環保局水質病媒管制科長吳月蓉表示，小黑蚊不是蚊子，而是鋏蠓類，雖不會傳染疾病，仍應避免被叮咬，建議民眾到戶外可著長袖長褲及噴防蚊液，並清除生活環境中的青苔，若有嚴重個案須加強處理，可通知環保局協助解決。

另外，環保局5月起已啟動夏季噴藥頻率，針對鄰里全面消毒，今年統計到4月已噴藥683個里次，將會持續加強防治。

(中時)