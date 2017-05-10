瞿海源寫信慰留陳重言 無回應

司改國是會議第三分組先後有台大教授林鈺雄、律師陳重言宣布退出，召集人瞿海源今日表示，兩人未正式請辭，第三分組仍視同兩名委員沒有退出。瞿也透露，曾寫電子信件慰留陳重言，但陳迄今沒有回信。

瞿海源說，第三分組召集人沒有權限接受辭職，林鈺雄、陳重言也未向第三分組正式提出口頭或書面辭職，他曾在公開場合透過媒體向林委員說明其疑慮，希望他能回來，也寫信勸過陳重言，稱讚陳表現非常優異，對會議進行、改革方案都很有幫助，但陳沒回信。

瞿海源表示，沒有立場接受兩人的辭職，視同沒有退出，因此分組會議實際上少了兩個人，仍以原配置的20人計算表決門檻，導致議案通過的難度提高。

(中時)