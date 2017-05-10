國軍桃園總醫院69周年院慶 開心患者分享喜悅

國軍桃園總醫院10日舉辦院慶，並安排曾在醫院動心臟手術的患者分享重生的喜悅。(賴佑維攝)

國軍桃園總醫院10日舉辦69周年院慶活動，其中安排3名在醫院「開心」手術的患者回來現身說法。其中工作退休的張振榮熱愛打羽球，甚至能撲能跳，但去年7月打羽球時突然失去呼吸心跳，送醫後救回1命。他說，相當感謝醫師的治療，讓他又能重回球場。

軍醫局長吳怡昌中將10日也到場祝賀，他說，國軍桃園總醫院1948年在台南萌芽，1986年北遷至桃園虎頭山、1996年札根於龍潭。他說，經過69年的淬煉，國軍桃園總醫院成為南桃園的「鋼鐵英雄」。也積極朝向急重癌及社區醫學的準醫學中心發展。

院長蔡建松少將則說，過去1年來，心臟血管外科完成許多重大及複雜性手術，讓桃園地區的民眾受到良好完善的醫療照護，更有許多中南部病友慕名而來。因為院慶也邀請過去接受心臟手術的病友，分享手術後重生的喜悅。

其中詹盧湘涵是中部人，長期在中部看診，但就醫期間被診斷為心臟肥大及貧血，雖然經過治療，但呼吸喘、全身疲倦無力日趨嚴重，友人介紹到國軍桃園總醫院就醫後，才發現罹患少見的成人型先天性心房中膈缺損，經過手術修補後，不適症狀完全改善。

此外另名病患王冠畋則是罹有急性主動剝離合併破裂，到院時狀況不佳，院方隨即實施緊急主動脈支架修補手術，將其治好。另名患者張振榮則是打羽球休息時突然昏倒，且失去呼吸、心跳反應，送醫後趕緊實施冠狀動脈繞道手術，如今又可以繼續在羽球場上活躍。

(中時)