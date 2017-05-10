蕉價面臨崩跌 立委批台農發公司幫倒忙

今日農委會赴立院備詢，立委關切香蕉產量過剩，下月價格將大跌。立委藉此質疑，去年農委會成立台農發公司，原意是幫助農民外銷水果，但如今不但未盡到協助農民的角色，台農發甚至還向台糖租地要自己種水果，根本是與民爭利，打擊國內農民收益。

立委徐永明表示，農委會去年底成立了「台灣國際農業開發公司」，主要業務是協助台灣水果出口，但現在卻傳出台農發自己也要種水果，並已請台糖公司提供土地，合作生產，台農發的政策必須清楚，到底是幫助農民生產出口，還是要自己種植，並發展高品質與客製化的商品，假如台灣有水果已經過量了，台農發又要自己種，恐怕會有與民爭利的問題，不符外界對台農發的期待。

立委蘇震清表示，當初政府要成立台農發，他從頭到尾都抱持反對態度，因為公司的目標不明確，起初政府對外說要打造外銷平台，但這間公司有向民間籌措資金，有民間企業投資，民營企業在商言商，若沒有賺錢，他們要怎麼替股東交代，不可能只幫農民賺錢，自己卻吃不飽，質疑台農發仍以獲利為導向。

蘇震清指出，台農發自去年成立至今，都還看不到成績單，現在台農發不僅未幫農民外銷，現在要承租土地自己跳下去種植作物，以種植香蕉為例，香蕉收成後，不是每一根的規格都足以外銷，就怕這些剩下的香蕉再回頭向國內市場傾銷，再度打擊國內農民的收益。

對此，農委會副主委黃金城表示，台農發外銷的品項，還是會以農民契作為主，立委的質疑，他也承諾帶回研議處理。

農委會國際處副處長林家榮表示，以前外銷都是為了臨時產銷失衡才外銷，現在台農發跟台糖合作，現在要做穩定的外銷供應鏈，有時台農發好不容易談到一條外銷路線，卻因農民感覺國內價格還不錯，導致無外銷意願，無法穩定供貨，在這樣的考量之下，台農發如果自己也有地，就可以穩定供貨。

林家榮表示，台農發和台糖合作取得土地之後，會再請農民來到該土地上面契作，目前規劃台東有200公頃的土地種植鳳梨釋迦，台南、屏東也各有200公頃土地，雖然南部地區的種植的水果大家多會聯想到香蕉、鳳梨，但實際要種什麼農作物，仍還在研議當中。

(中時)