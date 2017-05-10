準醫生當消防替代役 9旬婦鬼門關救回

新竹市光復消防分隊戰力堅強，甚至有準醫師邱暐麟投入消防替代役行列。（徐養齡翻攝）

新竹市光復消防分隊戰力堅強，甚至有準醫師邱暐麟投入消防替代役行列，以精準、專業的醫學常識，在第一線救護現場搶救危難，3月還成功挽救1名瀕臨鬼門關的九旬老婦，在消防界傳為佳話。

邱暐麟畢業於高雄醫學大學醫學系，曾到醫院擔任1年實習醫生，服役前，自覺要更深入了解醫病體系的根本，毅然決定投入消防第一線，被分發到光復消防分隊擔任替代役，迄今已服役8個多月。

「只能用大開眼界來形容！」邱暐麟表示，服役至今出勤過各式各樣的案件，從簡單的車禍輕傷，到重創或瀕臨死亡的緊急救護，還有形形色色的為民服務案件，讓他深感消防員工作的繁忙程度，以及面對當事民眾時需具備的溝通、處理技巧。

今年3月間，邱暐麟與消防弟兄執行1起瀕死案件，到場後發現是1名九旬老婦倒臥在家中，已失去呼吸心跳，家屬在一旁大聲哭喊，場面相當危急。

他試著冷靜情緒，一邊按壓心臟，並以呼吸器為老婦灌入氧氣，持續維持到抵達醫院，由院方人員接手，最後老婦竟奇蹟似恢復生命跡象，令他留下難忘記憶。

儘管離退伍不遠，邱暐麟對消防工作卻愈來愈難以割捨，這段日子以來，花了無盡心血學習各式消防技能，比起紙上談兵更為受用，也大幅拓展視野，未來希望能在內科或麻醉科領域服務，繼續挽救生命。

(中時)