女子連偷4皮包 辯稱攝影機下就想偷
新北市許姓女子上周與丈夫、孩子到新竹市百貨公司逛街，期間許女自己到2個櫃位閒晃，竟一口氣偷了4個包包，落網後辯稱「我有強迫症，在攝影機下就有想偷東西的衝動」，讓警方聽了傻眼。
警方調查，39歲許女一家三口到百貨公司採買，趁老公帶孩子到其他櫃位走動時，一個人走到3樓櫃位假裝選購，隨後偷偷將黑、紫、紅色共3個包包拿走。
許女又裝得若無其事走到5樓，重施故技摸走1個斜背包包，回頭與丈夫、孩子會合，搭車離去，店員發現貨品短缺，過濾監視器發現並報警處理，警方依車號追到許女，約談到案說明。
許女雖坦承犯行，但令人跌破眼鏡的是，她向警方供稱自己有強迫症，在攝影機下就有想竊取東西的衝動，因此在不受控制下連偷4個包包，偷竊總值達1萬2980元。
許女事後將其中3個包包以原價買下，另1個包包則歸還給店家，儘管已達成和解，但因竊盜屬刑事公訴罪，警方仍依法將許女移送法辦。
竊盜究竟與強迫症有無關聯？事實上，過去曾有不少案例證實確有可能，醫界指偷竊癖可分生理與心理因素，腦部控制衝動的血清素若失衡，就可能會產生偷了才能紓壓的感覺，但只要找出壓力來源，普遍都能治癒。
(中時)
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