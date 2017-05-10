辯論砲打洪秀柱 郝龍斌：和平協議用什麼名義簽署？

國民黨主席電視辯論會10日舉行，黨主席候選人洪秀柱（左起）、韓國瑜、郝龍斌、吳敦義、潘維剛、詹啟賢出席辯論會。（陳信翰攝）

國民黨主席候選人首度辯論今天由中天電視台主辦。《旺報》總編輯王綽中提問，民進黨若將來與大陸有新共識，國民黨有什麼新作法？國民黨主席洪秀柱指出將會用和平政綱對抗民進黨台獨黨綱。但卻馬上被國民黨副主席郝龍斌打臉，郝龍斌說，和平協議要用什麼名義去簽署？現在在現實是不可能的事情。

洪秀柱表示，民共要有共識應該不可能，頂多是事務性的交換，去年9月國民黨在全代會上通過兩岸政策綱領，在中華民國憲法架構下提出和平政綱對付民進黨的台獨黨綱，終結兩岸敵對關係，用和平談判開展兩岸關係，只有國民黨才能解決兩岸敵對關係跟複雜矛盾。

郝龍斌則認為，國民黨未來兩岸政策上，不僅要在黨內有共識，全民也要有共識，絕對不能躁進，不能盲動、亂動，像一中同表跟一中各表，兩岸間可能用「中華民國」嗎？和平協議要用什麼名義去簽署？現在在現實是不可能的事情。

郝龍斌說，兩岸問題既然是國民黨的一個強項，是一個王牌，就不應該輕言改變，甚至現在不該引起爭議，未來兩岸關係要發展得好，要建立互信，多溝通、多交流。

(中時)