潛民宅偷30餘萬 慣賊被絆倒路邊撿錢

鄭姓慣竊交保後隔天又再鹽埕區犯案，離開時還被絆倒停下來撿錢。（曹明正翻攝）

鄭姓慣竊交保後隔天又再鹽埕區犯案，離開時還被絆倒停下來撿錢。（曹明正翻攝）

鄭姓男子竊盜前科累累，本月5日在新興區竊盜未遂交保，隔天就到鹽埕區犯案，並兩度潛入民宅，第2次得手30餘萬元，離開時還被絆倒停下來撿錢，轄區建國四所發現他將部分贓款藏於機車置物箱埋伏逮人，依竊盜罪送辦。

56歲鄭男半年前才假釋，5日凌晨在六合夜巿潛入民宅竊盜未遂遭逮，交保後隔天就在鹽埕區尋找下手目標，他在大公路行竊時，因屋主以為兒子回來，大喊一聲後嚇得拔腿逃走，隨後又在附近巷弄，發現有民宅沒人，破壞大門行竊。

被竊的楊姓自助老闆6日上午9時許發現，買菜錢30餘萬元以及要找零的銅板不翼而飛報警，鹽埕警分局建國四所獲報後調閱監視器，看見楊男行竊後，帶著一袋得手的現金離開，離去是還被絆倒，踉蹌後蹲在路邊撿錢。

(中時)