兒棄月薪60K投電競圈 徐薇臉書回應暖哭網友
知名英文老師徐薇名氣響亮，不僅全省擁有200多間補習班，主持的節目收視也告捷，而她的兒子6月將從台大經濟系畢業，目前在知名網站電競部門上班，為此捨棄月薪可能有六萬的工作，讓他大嘆當初花費許多時間說服父母。
徐薇兒子江大成就讀台大經濟系，但未想過要當學者或企業大老，進入金融相關領域工作更不在計畫之中，而熱衷於打電動的他，對電競產業非常有興趣，不過由於身分是徐薇的兒子，就被認定要出國念書或是唸研究所，因此當初跟母親提及此事時，還一度被以為在開玩笑，因此花了很多時間去溝通，有次真的講到聲淚俱下，母子倆還一起抱頭痛哭，此外對自己人生有一套規劃的他，也希望能夠像母親一樣白手起家。
或許這樣的決定，會因為身分是徐薇的兒子，讓人虧他「有錢就是任性」，不過他表示從投履歷到被錄取，全都靠自己一步一腳印努力得來的，雖然相較同屆畢業生若考到金融證照，月薪能有六萬保證衣食無缺，但對於職場新鮮人的他而言，目前薪水能養活自己就已知足，雖然曾擔任直播主讓母親擔憂他的未來，但他笑說會把此份工作當作經歷，不會讓自己變成米蟲，對此徐薇也在臉書回應「覺得很幸福」，看來已慢慢肯定兒子的成就。
(中時電子報)
關鍵字：徐薇
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