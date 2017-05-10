北市屠宰場凍存雞隻 確診感染H5N8禽流感
台北市日前傳出禽流感案例，農委會防檢局9日檢驗確認是H5N8高病原性禽流感，北市動保處表示，同批凍存羈留的304隻屠體判定廢棄，今日將全數化製銷毀，以防止病毒擴散。
台北市家禽市場6日夜間及7日凌晨，共接獲5起禽流感疑似案例通報，雞隻出現眼周圍腫脹，腹部、雙腳腳脛、翅膀末端皮膚潮紅，並有內臟多發出血灶、白色糜爛及壞死區等疑似禽流感症狀。屠宰衛生檢查人員即刻通報防檢局基隆分局及臺北市動保處，由動保處動物防疫人員現場扣留304隻雞隻屠體凍存羈留。雞隻分別來自高雄市彌陀區、苗栗縣通霄鎮、屏東縣竹田鄉及雲林縣元長鄉。
動保處強調，疑患禽流感雞隻屠體並未流入市面，當日就通報該四縣市動物防疫機關啟動來源場的回溯機制，對可能的來源進行管制、檢查及檢驗，以找出可疑案例，及時處置，降低疫情傳播的風險。
動保處表示，本次屠體檢出之H5N8亞型禽流感病毒，與2015年所流行之病毒為同分型，當時雖因感染鴨鵝造成產業損失，惟國內外尚無禽傳人紀錄。
北市動保處再次呼籲，請民眾除對家禽做好完全煮熟食用外，於購買時認明合格電宰標章，杜絕私宰，才能吃得安心，另外勿隨意餵食野鳥，避免接觸禽鳥並做好個人衛生，才是防範禽流感最佳方法。
(中時)
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