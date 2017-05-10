農藥殘留標準放寬 宜蘭國民黨團：要求本縣維持原標準
中央政府日前公告研議修正農藥殘留容許量標準，包括鳳梨、芒果等8種水果農藥「普拔克」殘留容許量，從原本比照歐盟的0.01ppm一口氣放寬提高1000倍到10ppm；宜蘭縣議會國民黨團今召開記者會，表達強烈反對立場，並要求宜蘭縣政府必須嚴守放寬前的標準值，保障民眾食的安全。
國民黨議員表示，現在是溫馨五月，端午節也將至，但食安問題卻不斷發生，甚至讓人感覺到，政府往往是在媒體、民眾爆料之後，才知道大家所吃的食物有問題，因此要求縣政府的食安檢驗中心一定要發揮作用、嚴格把關，讓民眾所購買的食品絕對安全。
縣議員林岳賢則說，如今已經有一些家長，將買回家的水果一律去皮，甚至是草莓、蓮霧也一樣削皮，就是怕農藥殘留量太多，如今蔡英文政府還要進一步放寬農業殘留容許量，是不是要大家以後都不要吃水果？
黨團議員強調，即使中央放寬，但宜蘭縣仍必須要堅持依照修改前的標準，如果無視於議員們的呼籲、棄民眾健康於不顧，國民黨團將不排除發起抗爭行動。
宜蘭衛生局檢驗稽查科長吳秋錦表示，目前對於農藥檢驗標準，都還是依照衛生署公告，而衛生署對於農藥殘留的容許量也尚未放寬，衛生局在檢驗方面一會嚴格把關。吳秋錦也說，農藥殘留標準如果要放寬修正，必須要先預告，並且會徵求各方意見，屆時衛生局一定會向中央表明立場，一定會以人民健康為優先考量。
(中時)
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