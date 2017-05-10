食材全漲! 藍委王惠美：端午棕恐成奢侈品

今年豬隻供應短缺，又碰上母親節、端午節等餐飲需求量大的節慶，更推升豬肉價格，比去年同期漲約1成。農委會今赴立院備詢時，立委也質疑，香菇花生通通在漲價，今年端午粽恐怕會漲價3成，要求農委會加強管理，「別讓粽子都成了奢侈品」。

立委王惠美表示，現在豬價問題還很大，世界各國都在搶豬肉，特別是中國大陸，搶豬搶很兇，他預期，除非台灣自給率很夠，否則豬價還是會繼續高漲，農委會應該盡快想辦法解決，目前農委會對豬價問題解決方式只有休市，但休市對消費者也不公平，當天被逼著只能吃冷凍肉品，現在政策都處理不到源頭，只用鴕鳥心態。

王惠美表示，今年的粽子恐怕會漲2成到3成，漲幅相當可怕，除了豬肉漲價之外，其他香菇的食材也喊漲，包括乾貨也漲了1成，花生也漲2成，香菇也同樣漲2成，使得今年吃肉粽將特別貴。

王惠美指出，假如產地價格平穩，為何消費者端接觸到的就是漲價，是否拍賣機制有問題，農委會應釐清，農委會手中握有政策工具，包括平穩基金、冷凍庫藏機制等，蘿蔔跟棒子皆具，要懂著利用，消費者薪水沒漲，物價卻一直漲，這種情況不對，假如連粽子都變成了奢侈品，民怨必定會高漲。

農委會副主委黃金城表示，豬肉前陣子受到流行性下痢的影響，育成率較差，每個月供應量確實有不足，又遇到三節，需求量高，產生價格波動，這方面農委會祭出休市調節後，價格已有趨緩，粽子其他食材方面，產地價位應該是沒有波動，假如零售端有不正常的漲幅，會再與管理消費市場的單位協調處理。

此外，王惠美也批，去年總統大選前，蔡英文總統聲稱要用10倍人力推動「食安五環」，但是蔡政府執政10個月來，食安事件卻層出不窮，從乳瑪琳到早餐抹醬，從禽流感到戴奧辛雞蛋，不管是生鮮食品還是製成品無一倖免，蔡政府的食安政見完全跳票。

(中時)