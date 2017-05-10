中部西瓜上市產量減半 價格仍持平

龍井區農會推廣西瓜產業文化，將舉辦「西皮笑臉玩一夏」活動，並推出小蛋糕、冰棒等周邊商品。（林欣儀攝）

受今年3、4月間雨水量少影響，中部西瓜產量大減，只有往年的一半，但品質較佳、價格也持平，為推廣台中市西瓜產業，龍井區農會將於13日舉辦西瓜文化節，現場並有西瓜冰棒「呷免驚」，邀民眾同樂。

拿起一顆顆剛剛採收的西瓜，龍井區農會總幹事林裕議表示，今年第一期西瓜在生長期間適逢乾季、雨量少，導致瓜藤無法蔓延，往年每株約可生產5、6顆西瓜，今年只剩2、3顆，本周上市，批發價每公斤約22元，比去年同期3、40元便宜許多。

龍井區農會推廣股長蘇俊隆指出，台中市大肚溪口栽種的品種多為新蘭西瓜，其果肉為木瓜肉、口感綿密爽口，往常每分地產量約可達到4、5千台斤，今年只剩約3千台斤，但產出的西瓜較大顆、甜度可達11至12度。

為推廣龍井西瓜，農會還特別研發相關周邊商品，一個個西瓜模樣的小蛋糕、吐司或是手工香皂，造型討喜，此外，農會還與台電合作研發出「西瓜冰棒」，13日將於「西皮笑臉玩一下」西瓜產業文化節中對外亮相，當天只要在活動會場打卡按讚即送西瓜冰棒。

林裕議說，西瓜產業文化節將在龍井區竹坑南寮登山步道舉辦，今年與弘光科大合作，將有西瓜品嘗、闖關活動與西瓜愛心義賣等活動，也盼藉此讓學生了解西瓜產業。

(中時)