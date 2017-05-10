旅美替代役 田中新民國小拍微電影《遇見未來》
陳品君10年前因厭惡台灣的教育模式遠赴美國留學，去年返鄉服替代役，發現田中鎮新民國小讓他有看到曙光的感覺，於是運用駕駛飛機與攝影專長拍攝微電影《遇見未來》，期許用空拍機帶著新民的孩子高飛看看新視界。
「在台灣讀書像被關在監獄！」28歲的陳品君，不習慣台灣的填鴨式教育，高二那年毅然到美國念書，在美國，專攻航空管理，不僅學會駕駛小飛機，還自學攝影。21歲結婚的他，有穩定工作，但有著勇闖俄羅斯發展的理想。
去年回到台灣服英語專長替代役，獲派新民國小服務第一天，陳品君意外發現這所學校環境像公園，孩子可以輕鬆學習音樂等才藝，尤其是「在田中這個農村，竟然有高鐵站」，這個衝擊，讓他決定拍攝《遇見未來》的紀錄片。
陳品君與光電碩士教育替代役陳政宇，半年前開始籌拍，在新與舊、城市與鄉村的交會處取景，透過影片介紹田中鎮的傳統與創新、火車與高鐵、曾獲遠東綠建築獎的新民國小校園以及學生自由奔跑、學習的無憂無慮。
陳品君說，會想要用空拍機拍攝《遇見未來》，是因自己曾經就像空拍機「離開地面才看得到更多角度」。
校長鄧仕文說，《遇見未來》上映，師生及家長都感動，重要的是，學校也從片中得到更多啟示，學校有責任去觸動學生多元的感官，在身心靈各部分做好萬全準備，面對下個階段的學習。
(中時)
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