錯把IPAD當IPHONE 毒蟲缺錢偷3C卻無銷贓管道
苗栗民眾車輛窗戶遭破壞，遺失一台IPAD2平板電腦，後龍分駐所警員張宗育6日晚間巡邏時，發現34歲杜姓男子騎腳踏車在街上左顧右盼，形跡可疑，上前盤查。杜男有多項毒品、竊盜前科，在隨身雜物中發現一台IPAD2蘋果平板電腦，杜男辯稱是用1千元購得，進一步詢問才坦承敲破車窗竊得，卻無銷贓管道，全案依竊盜移送偵辦。
苗栗警方6日下午3點接獲民眾報案，表示停在路旁的車輛窗戶遭破壞，車內一台蘋果平板電腦被偷走，後龍所員警利用勤務加強盤查可疑人車。
警方巡邏帶回有多項毒品、竊盜前科的杜姓男子，他供稱因缺錢花用，騎腳踏車在街上隨機尋找下手目標，發現停在路旁的轎車有貴重3C產品，敲破車窗後竊得蘋果平板電腦。但是因不了解偷來的3C產品，無法尋找銷贓管道，甚至錯把IPAD當作IPHONE，讓偵辦員警哭笑不得。
失竊的IPAD順利被找回，被害人表示，因車子停放處附近沒有監視器，以為沒有希望找回IPAD，結果5小時內就接獲警方尋獲電話，相當感動。
(中時)
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