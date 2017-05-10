偏鄉娃娃車遭追撞 雙方都酒駕送辦
娃娃車司機酒駕！負責接送台中市和平區偏鄉學童的劉男，8日清晨駕駛交通車於東關路7段及豐勢路口，與一輛轎車擦撞，劉男報案稱對方有意肇逃。警方趕赴現場，經酒測雙方都超標，將兩人依公共危險罪移送。
警方現場了解，49歲楊男開車追撞正要去載國小學童的交通車，同仁到場，依規定對雙方當事人酒測，赫然發現，楊男酒測值高達1.38mg/L，遭追撞的交通車駕駛劉男呼氣值也達0.35mg/L。
交通車駕駛54歲劉男表示，自己於路口停等紅燈時，遭後方來車追撞，下車要理論時，對方竟倒車想逃逸，還要他不要報警，他心想自己駕駛的是公務車，立即報案，請警方來處理。
至於酒測也超標，劉男懊悔表示，前一晚睡前喝的藥酒沒代謝，願對自己的行為負責，配合警方送辦。從事建築工人的楊男說，前一天晚餐喝了幾杯威士忌，當下是告知對方私下和解，沒有肇逃意圖。
幸好當時交通車上沒有載送學童，未造成人員受傷，事後校方對劉男，記一大過處份，並將考績列為丙等，再犯就解聘， 若法院判決吊扣或吊銷駕照，立即予以免職。
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
(中時)
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