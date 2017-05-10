保障大林蒲居民權益 戶政事務所加強戶口查察
大林蒲遷村目前正在進行普查，但日前傳出因事涉之後補償權益，據聞有幽靈人口遷入，對此，小港區戶政事務所啟動清查，僅發現7戶承租戶未事實居住卻有設籍，經通知後，7戶民眾均配合遷離戶口，並無異常遷徙設籍狀況。
小港區戶政事務所主任歐忠賢表示，大林蒲、鳳鼻頭地區因長期有中油等公營機構為敦親睦鄰，提供工作機會及回饋金，且當地屬舊部落，世居家族成員雖然成家，但仍就地建屋居住，並未另外申請編釘門牌，因而出現一地址多戶、多房屋一門牌狀況，並不是外傳的幽靈人口。
他說，大林蒲遷村議題發酵後，戶政事務所為消弭外界對幽靈人口的疑慮，今年3月也啟動清查，針對戶籍遷徙、門牌編釘部分，均需提出相關證明，以維護戶籍正確性，保障當地居民權益。
歐忠賢坦言，針對戶籍遷入卻未事實居住，目前並無法令可強制處理，戶政事務所一旦清查發現，僅能道德勸說，希望這些民眾不要影響日後居民遷村權益。
歐忠賢指出，目前只有發現零星戶籍異常，包括一處因原屋主將房子賣掉，原有7戶承租戶卻仍設籍該處，經過戶政事務所通知後，7戶民眾相當配合，均已將戶籍遷出。
(中時)
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