豬哥亮病房排班大改 安家費數字出爐蒸發千萬

豬哥亮病房近日醫護人員輪班表出現變動。（圖／中時資料照片）

綜藝天王豬哥亮3年前宣布罹患大腸癌，近年來他抱病為19歲兒子拼命工作賺錢，盼4部電影能進帳安家費3200萬，最近他人在病榻上，仍不忘催《大釣哥》的尾款，今(10日)媒體報導，電影票房出爐為6750萬，一半給戲院，扣除成本費用、分帳後，豬哥亮約賠千萬，當初預計的3200萬安家費也瞬間蒸發掉近1千萬。

據《蘋果日報》報導，《大釣哥》由豬哥亮、吳克群等5人投資1億拍攝，今票房出爐，電影公司只得3375萬，再扣除成本等費用只剩3000萬，與當初的投資金額相比差了7000萬，然而知情人士透露，除了電影院外，《大釣哥》後續應還能以電視台播出、DVD、海外版權等收入賺錢，推測能達2000萬。

而豬哥亮住進台大醫院後，一舉一動都讓外界相當關心，《自由時報》報導，他病房外的輪值表出現大變動，只剩小夜班與大夜班排有醫護人員探訪，今無出現音樂或說話聲，倒是中午時突然傳出飯菜香，令人好奇是否是豬哥亮精神恢復正在進食。

(中時電子報)