廣州為提升知識產權水平 設運營基金1.2億人民幣

廣州市政府批最近准組建廣州市重點產業知識產權運營基金，該基金擬採取多家機構共同組建的方式設立，共1.2億元（人民幣，下同）作為基金的財政引導資金，將重點投向廣州市信息技術、生物與健康、新材料與高端製造、新能源與節能環保、人工智能等戰略性新興產業。

為進一步深化知識產權運營服務體系建設，以及提升產業知識產權運營水平，在大陸中央財政支持下，去年大陸國家知識產權局向10個城市進行重點產業知識產權運營服務試點；廣州市作為重點產業知識產權運營服務試點城市，獲得4000萬元中央財政專項資金。

該基金擬採取多家機構共同組建的方式設立，由政府財政資金作為引導，吸納產業龍頭企業、科研機構等社會資金和其他相關基金加入。而基金將用於專利組合運營為主的市場短期運營方面，重點投向廣州市信息技術、生物與健康、新材料與高端製造、新能源與節能環保、人工智能等戰略性新興產業。

(旺報)