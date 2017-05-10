侵占2284萬公款 祭祀管理員判刑1年2月

新竹縣祭祀公業管理委員會管理人鄭姓男子，2010年竟將從土地變賣所得的4900萬現金，私自挪用其中2284萬元，侵害派下員權益，穿幫後雖陸續歸還侵占金額，仍有1331萬未還，地院法官依業務侵占罪判刑1年2月，沒收犯罪所得。

法官審理時，鄭姓男子雖坦承犯行，但在準備程序庭期間仍以來不及處理為由，無法歸還所欠款項，院方質疑他是否真心想還錢，因此予以判刑。

(中時)