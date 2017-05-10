守關山3名迷途登山客 兩人吊掛獲救
來自台中市的3名男子5日前往南投縣仁愛鄉守關山、守城大山一帶採草藥，3人不僅迷途，楊男還滑倒摔傷腰部，打電話求援，搜救隊伍分成陸、空兩隊上山搜尋，10日早上在守城大山下一處大崩壁發現周姓、王姓男子，將兩人分批吊掛下山，初估兩人意識清楚但身體虛弱，至於楊男則向隊友表示要下切溪谷找路，尚未尋獲。
南投縣消防局第二大隊表示，楊姓男子與2名友人登山採草藥迷途，因手機訊號斷斷續續，難以定位，日前接獲3人描述，大致受困在一處峭壁，附近還有2棵櫻花樹，透過空勤直升機空勘，在守城大山的半路上發現大致符合的地點。
日前各單位已動員約60名警消、義消、神鷹搜救隊、林務局等官方、民間搜救人力，前往該地搜尋，中途傳出楊男不耐久候，自行脫隊由受困處下切溪谷找路，空中勤務總隊直升機搜救人員今日見氣候穩定起飛，至3人失蹤地點搜尋，發現現場一人躺著一人站著，躺著沒穿衣服，因油料不足，返回基地加滿油後立即返回現場，順利於早上11時52分吊掛到周姓男子，送到新社基地，轉送台中八0三醫院就醫；另一名王姓失蹤者也於12時43分吊掛成功，飛往南投縣政府消防局碧興分隊，初步評估意識清楚但身體虛弱，送往草屯佑民醫院就醫觀察。
另一名楊姓男子則未發現，部分地面搜救人員暫時留滯山區繼續搜尋。
(中時)
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