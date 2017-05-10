鼓勵遷入產子 八德市送冠軍米

用來裝成米福袋的米是獲得全國香米組冠軍的桃園3號米。（葉臻攝）

市長鄭文燦替新人在金鏟上簽名。（葉臻攝）

游秉鴻昨天和女友劉美君到八德戶政事務所登記結婚，兩人除了領取米福袋，也請市長鄭文燦在金鏟子上簽名留念。（葉臻攝）

八德區戶政事務所為了鼓勵民眾遷入戶籍、增產報國，今年用得到全國香米組冠軍的桃園3號米製作成5000份福袋，今天起分送給來做出生登記和外縣市遷入戶籍的民眾，市長鄭文燦也親自分送給排隊居民，分享專屬八德的平安米喜氣。

八德區戶政事務所主任王瓊慧表示，今年以推廣在地米為主題設計宮廟福袋，將獲得全國香米組冠軍的桃園3號米，分裝成5000份米福袋，並經由三元宮、元聖宮、霄裡玉元宮、指玄宮和廣行宮這八德5大宮廟加持、過爐，象徵「五福入袋平安滿載」，送給來辦理出生登記的寶寶和外縣市遷入到八德的民眾。

在地八德人游秉鴻今天和女友劉美君到八德戶政事務所登記結婚，兩人除了領取米福袋，也請市長鄭文燦在金鏟子上簽名留念，劉美君說，八德是個友善的地方，且市府生育補助比台北還好，未來希望小朋友在八德長大。

(中時)